Рязанский митрополит предупредил о "рабстве", которое несут в себе соцсети

Митрополит Марк: Интернет-сети обладают гораздо большим соблазнительным эффектом, чем устарелый ящик. Фото" сайт Рязанской епархии.

В новом выпуске рубрики "Слово Архипастыря" митрополит Рязанский и Михайловский Марк (Головков), недавно написавший книгу о церковном этикете, предлагает задуматься и поразмышлять о пользе и вреде социальных сетей.

Владыка обратил внимание на то, что старшее поколение много времени проводит у телевизора - "этого ящика", как назвал его Марк. Но современный динамичный человек желает свободы:

- Ему порой не нравится что и как говорят по телевизору, ему хочется самому ходить и выбирать в этом большом информационном мире.

Митрополит Марк считает, что выходом из этой ситуации для современного поколения кажутся социальные сети - интернет.

- Мы ищем то, что нам нравится, мы ищем то, что нам по вкусу. Однако это желание свободы и творческого поиска часто оборачивается рабством. Интернет-сети обладают гораздо большим соблазнительным эффектом, чем устарелый ящик.

Митрополит Марк считает, что соцсети расставляют приманки везде, следят за людьми. Он подчеркнул, что соцсети называются "сетями" не случайно:

- Они опутывают нас со всех сторон. Человеку кажется, что он избежал участи часами сидеть у телевизора, но он оказывается опутан современными сетями.

Выходом митрополит Рязанский и Михайловский Марк считает ограничение пребывания в социальных сетях; а для тех, кто не способен противостоять этому соблазнительному воздействию - вообще отказаться от этих ресурсов.

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