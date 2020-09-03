Митрополит Рязанский и Михайловский Марк написал книгу о церковном этикете

Митрополит Марк написал необходимую для полноценной церковной жизни книгу. Фото: Антоний Тополов.

Книга «Церковный этикет» митрополита Рязанского и Михайловского Марка (Головкова) рассказывает о церковной жизни через призму внешних правил поведения и норм. Она не претендует на то, чтобы быть энциклопедией церковной жизни - говорится в сообщении на сайте Рязанской епархии.

Объясняет пресс-служба и появление подобной книги из-под пера рязанского архиерея. Подавляющее большинство церковных трудов о вере обращено к человеческой душе, они рассказывают о том, как нужно молиться, любить ближних. Но при этом многие вопросы, касающиеся внешней культуры поведения человека, остаются за рамками церковных изданий. Труд митрополита Марка (Головкова) призван восполнить этот пробел.