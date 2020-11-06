Умер рязанский судья в отставке Юрий Хмелев

2014 год. Юрий Хмелев выносит приговор по делу о похищении людей.

Умер судья Рязанского областного суда в отставке Юрий Хмелев. Бывшие коллеги выразили соболезнования его родным и близким.

Информация о кончине Юрия Васильевича появилась 6 ноября.

Согласно картотеке, Юрий Хмелев рассматривал уголовные дела и апелляции по ним вплоть до марта 2019 года. Одним из самых известных его процессов стал суд над восемью обвиняемыми в похищении богатых цыган и вымогательстве. Тогда, в 2014 году, коллегия присяжных заседателей оправдала всю группу, и приговор был вынесен оправдательный.