Рязанская НПК отгрузила потребителю более 1 миллиона тонн бензинов «Евро 6»

Фото: РНПК.

Суммарный объем производства высокоэкологичного бензина «Евро-6» на крупнейшем активе НК «Роснефть» - Рязанской НПК, превысил 1 миллион тонн. Сегодня высококачественная продукция рязанского нефтезавода поставляется в Московскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области, а также в Краснодарский край.

Автомобильный бензин «Евро 6» относится к эталонному топливу с точки зрения его улучшенных экологических и эксплуатационных свойств по сравнению со стандартными видами топлива. В нем меньше содержание серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению на 30% токсичности выхлопных газов.

НК «Роснефть» как экологически ответственная компания постоянно совершенствует производство высокотехнологичных видов нефтепродуктов. Выпуск и реализация бензина АИ-95-К5 «Евро 6» является вкладом компании в защиту окружающей среды.

Кроме того, применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5%, в камере сгорания двигателя - на 12,7%.

Полномасштабное производство нового топлива в Рязанской НПК стало возможно благодаря успешной реализации программы модернизации. В 2019 году на заводе завершилась модернизация установки каталитического риформинга и увеличен объем товарно-сырьевого парка предприятия. В частности, введены в эксплуатацию новые резервуары, оснащенные современными системами дистанционного управления и сохранения качественных нефтепродуктов. Для улучшения показателей топлива разработана новая технология производства и установлены более жесткие требования по его шести основным показателям.

Благодаря изменению технологии изготовления топлива, в том числе компонентного состава, компания сумела разработать уникальный алгоритм производства, который позволил не только существенно улучшить экологические характеристики бензина, но и сделать это без ущерба для себестоимости производства.

КСТАТИ

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. В настоящее время уже четыре установки предприятия работают на российских катализаторах. Переход на отечественный продукт позволяет Рязанской НПК обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить его эффективность.

Фото: РНПК.

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