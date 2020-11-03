Из сквера на улице Трудовой в Рязани прогонят торговцев

Сквер на Трудовой благоустраивают по проекту местных инициатив. Фото: администрация Рязани.

2 ноября на совещании в администрации Рязани подняли вопрос несанкционированной торговли. Акцент сделали на улице Трудовой, в начале которой (возле Куйбышевского шоссе) она традиционно процветает:

- Здесь завершаются работы по благоустройству общественной территории, и жители обеспокоены разрастанием лоточной торговли, - сообщили в горадминистрации.

Напомним, сквер на Трудовой благоустраивают по проекту местных инициатив. Проводить регулярные рейды там будут контрольно-аналитическое управление и МКУ «УДТ».