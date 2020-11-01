В начале новой рабочей недели в Рязани будет пасмурно и дождливо

Синоптики рязанского гидрометцентра сообщили, что начало новой рабочей недели не сможет порадовать жителей региона хорошей погодой.

В понедельник, 2 ноября, в регионе будет облачно. Ночью продолжится дождь, который сохранится местами и днем. Юго-восточный ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +1 – +6 градусов по Цельсию, днем +4 – +9 градусов по Цельсию.

Во вторник, 3 ноября, осадки прекратятся, но облачность сохранится. Ветер станет чуть слабее 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0 – +5 градусов по Цельсию, днем – +5 – +10 градусов.