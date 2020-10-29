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В Рязани начались проверки торговых центров на предмет соблюдения масочного режима

За день в поле зрения полицейских и сотрудников Роспотребнадзора попали семь точек
Источник:kp.ru
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В четверг, 29 октября, представители УМВД России по Рязанской области и управления Роспотребнадзора провели совместный рейд в рязанских торговых центрах. Об этом сообщает оперативная группа регионального правительства. Проверяли соблюдение масочного режима, введенного в регионе постановлением главного санитарного врача РФ и распоряжением губернатора.

За день были проверены семь крупный торговых центров, а также несколько мест массового пребывания горожан. Жителям региона пока просто напоминают об административной ответственности за нарушение масочного режима.

Подобные рейды планируются по всех муниципальных образованиях Рязанской области.

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