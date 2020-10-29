Рязанская НПК поддерживает тренд на экологичное производство

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов ЦФО – Рязанская НПК в настоящее время ведет масштабную программу «цифровой завод», а также выполняет мероприятия по повышению экологичности производства. Одним из ключевых «зеленых» проектов в этой сфере является реконструкция установки первичной переработки нефти АВТ-2 под процесс висбрекинга.

– Любое повышение глубины переработки нефти ведет к повышению экологичности выпускаемых товаров, – говорит вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. – Вторичные процессы переработки, к которым относится висбрекинг, ведут к повышению глубины переработки, росту выпуска высококачественных топлив.

Но, по мнению главы рязанского отделения РЭО Виолетты Черной, влияние на окружающую среду от новой установки рязанского нефтезавода недооценено. В своем обращении к главе администрации города Елене Сорокиной представитель общественной организации просит принять отрицательное решение по заявленному проекту реконструкции, приводя тезисы против.

Однако эколог, эксперт экологического пресс-центра Сергей Николаев считает, что обращение Виолетты Черной по вопросу риска нехватки кислорода в рабочей зоне установки для полноценного сгорания отходящих газов необоснованно:

– В печах используется воздух для горения, человек дышит воздухом, двигатель внутреннего строгания работает на воздухе и везде присутствует воздух, а не кислород! Оценка нехватки кислорода не регламентируется действующими нормами и правилами при проектировании промышленных установок.

– За долгие годы профессиональной деятельности с подобными терминами и формулировками сталкиваюсь впервые, – отреагировала на обращение Ольга Гробова, заместитель начальника Рязанского ЦГМС. – Хочу отметить – публикация Виолетты Черной может искажать факты и ставит под удар репутацию РЭО, которое на своем официальном сайте вводит общественность и жителей города Рязани в заблуждение.

В настоящее время проект по реконструкции АВТ-2 успешно прошел общественные слушания и направлен на Главную государственную экологическую экспертизу РФ, после чего пройдет Главгосэкспертизу РФ.

Главный специалист по проектированию и экспертизе АО «РНПК» Владимир Рыбин также не разделяет опасений автора обращения:

– Наше предприятие всегда открыто заявляет о планах хозяйственной и производственной деятельности. В соответствии с нормами законодательства, РНПК разместила в открытом доступе информацию о проекте реконструкции установки, а также проинформировала органы исполнительной власти федерального, муниципального и областного значения.

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