Рязанские пожарные эвакуировали 10 человек

29 октября пожарные действовали решительно. Фото: сайт регионального ГУ МЧС.

Днем в четверг, 29 октября, в Рязани произошел пожар. Сигнал на пульт дежурного поступил в 13 часов 59 минут.

На тушение пожара многоквартирного кирпичного жилого дома выехали пять пожарных автомобилей и 20 человек личного состава Государственной противопожарной службы. На пожаре одного рязанца им удалось спасти, а еще десятерых эвакуировали.

Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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