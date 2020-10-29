В больнице Рязани прооперировали женщину весом в 166 килограммов

166-кг пациентку прооперировали удачно. Фото: Александр ГЛУЗ

В городской клинической больнице №8 проведена "нестандартная" операция. У пациентки была диагностирована опухоль яичника, был проведен целый ряд обследований.

Необычность проводимых медицинских манипуляций заключалась в самой женщине - ее вес достигал 166 килограммов. Естественно, что при такой массе тела были сопутствующие заболевания.

Хирурги справились со своей работой - полуторачасовая операция завершилась успешно. Женщина уже выписана из стационара в удовлетворительном состоянии.

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