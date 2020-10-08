Врачи спасли руку ребенка, взяв для нее кость от посмертного донора

Врачи детской ОКБ спасли подростку руку, вырастив для нее кость из донорского материала, сообщает региональный минздрав.

Ранее специалисты поставили 14-летнему пациенту диагноз, с которым вести обычную жизнь невозможно - обширная костная киста плечевой кости. Киста создает полость внутри кости и любое неосторожное движение вызывает перелом. Правая рука мальчика постоянно находилась в гипсе и была тоньше левой. Кроме того, заболевание прогрессировало, и врачи опасались, что киста может распространиться дальше.

— Ребенку уже делали операцию в другом регионе, врачи попытались удалить кисту, но случился рецидив, — рассказывает врач травматолог-ортопед детской ОКБ Андрей Голобоков. — Когда мальчик попал к нам, кость была поражена полностью, за исключением двух головок сверху и снизу. Такое состояние говорило о том, что не исключена ампутация руки. Для спасения ребенку требовалась донорская кость.

Врачи ОДКБ вместе со специалистами Банка аллогенных тканей из Самары разработали трансплантат для пациента. Из костной ткани, взятой у посмертного донора, вырастили препарат, который заменил мальчику собственную кость. Далее специалисты провели операцию, во время которой заменили кость, пораженную кистой, на донорскую.

— Этот клинический случай знаковый для нашей больницы – сложный и неординарный, — отмечает главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Такое заболевание встречается у детей нечасто, и наши специалисты сработали на высоком уровне. Мы разработали эффективный лечебный план, который помог спасти ребенку руку.

Сейчас состояние руки мальчика не вызывает опасений у специалистов. Спустя три месяца врачи уверены – операция прошла успешно. Мальчик уже восстановился и даже научился играть в волейбол.

Напомним, ранее из рязанской ОКБ выписали пациента, которому пересадили артерию от посмертного донора (читать подробнее).

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