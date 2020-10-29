Андрей Красов: Приоритет Конституции оградит нас от навязывания чужих правил

Андрей Красов.

В осеннюю сессию одной из главных задач депутатов Государственной Думы РФ станет работа над законодательным обеспечением поправок в Конституцию РФ, за которые россияне проголосовали в июле 2020 года. Такое мнение высказал Герой России, первый заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты парламента, член фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

С учетом новшеств в Основном законе страны изменения вносятся в законы «О Конституционном суде», об Уполномоченном по правам человека, о безопасности, ФСБ и Службе внешней разведки, а также большой пакет законопроектов о приоритете норм Конституции перед нормами международного права.

«Поправки о приоритете над международным правом позволят защитить суверенитет нашего государства и оградят нас от попыток навязать нам чужие убеждения», – отметил Андрей Красов.

По его словам, задача парламентариев – последовательно привести действующее в стране законодательство в соответствие с поправками в Основной закон страны, чтобы вместе они представляли собой систему норм, обеспечивающих защиту прав граждан во всех отраслях жизни.

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