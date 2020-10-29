Рязань стала лидером среди самых загрязненных городов России

Рязанцы сами признали свой город загрязненным. Фото: архив "КП"-Рязань".

РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис по поиску работы Superjob обнародовало результаты исследования уровня экологии в крупных городах. Аналитики выясняли, как их жители оценивают экологическую обстановку в целом и по важнейшим составляющим: качеству воздуха, воды, продуктов питания и чистоте.

Как показало исследование, самыми загрязненными городами в целом по России стали Тольятти и Рязань. Отметим, что в опросе приняло участие 700 рязанцев.

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