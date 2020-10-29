Будущее волонтерства: как в России может развиваться добровольческое движение после пандемии

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Сегодня, несмотря на сохраняющиеся угрозы пандемии, эксперты заговорили о переосмыслении форм существования института массового волонтерства, который сформировался весной, во время острой фазы пандемии и самоизоляции.

Многим людям, которым еще раньше не был свойственен гражданский активизм, сегодня уже недостаточно просто помочь с продуктами пожилому человеку на самоизоляции или подвезти многодетную маму с детьми до ближайшей поликлиники. Им нужно больше – они хотят и могут менять мир вокруг себя в лучшую сторону в гораздо больших масштабах и помогать гораздо большему числу людей, попавших в сложные ситуации. На первый план выходит добрососедство – когда люди объединяются локально для оказания помощи друг другу в решении каких-то проблем или организации досуга. Именно по такому принципу работу своих волонтерских центров в регионах решили выстраивать в «Единой России».

Весной этого года партия развернула такие центры во всех 85 регионах России. Первый из них – в Калуге, в середине марта. Всего за это время волонтеры раздали десятки миллионов комплектов средств индивидуальной защиты медикам и жителям регионов, сотни тысяч продуктовых наборов – врачам. Передали больницам и поликлиникам более 200 новых автомобилей для посещения пациентов на дому. 10 реанимобилей направили в регионы, наиболее остро нуждающиеся в помощи. Совместно с АСИ и минпросвещения партия провела всероссийскую акцию «Помоги учиться дома», в ходе которой обеспечила школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также педагогов, ушедших на удаленку, компьютерами и планшетами. Для оказания помощи по инициативе Дмитрия Медведева члены партии собрали более полумиллиарда рублей членских взносов и пожертвований. Кроме того, «Единая Россия» значительно сократила расходы на выборы и прочие затраты, чтобы направить средства на помощь людям.

«Важно не растранжирить то, что удалось сделать за последнее время, сохранить людей. Они не начитались программ партии и решили сделать политическую карьеру, а реально пришли помогать. Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за период пандемии», – отмечал ранее председатель партии Дмитрий Медведев.

Работа волонтерских центров «Единой России» не останавливалась все это время. Люди привыкли к тому, что в сложной ситуации могут обратиться к добровольцам. С началом нового учебного года во многих регионах помимо прочего волонтеры помогают в проверке качества школьного питания.

«На фоне нового витка заболеваемости COVID-19 большое количество людей нуждается в помощи и заботе. С начала пандемии коронавируса [волонтерские] центры открылись в каждом регионе. Количество обработанных обращений и запросов говорит о многом. И мы понимаем, что за каждым из них стоит конкретный человек, конкретная история. Есть пандемия, нет пандемии – люди всегда нуждаются в помощи. Поэтому работа волонтерских центров «Единой России» не прекратится и будет строиться по принципам добрососедства», – сообщил Андрей Турчак.

Почему именно добрососедство? Люди хотят жить комфортно и безопасно у себя дома – чтобы подъезд был чистым, а двор благоустроен. По данным ВЦИОМ, около 80% жителей многоквартирных домов доверяют своим соседям. Больше 60% — им помогали.

По мнению сопредседателя рабочей группы Генсовета партии по поддержке молодежных инициатив Ольги Амельченковой, организаторам движения предстоит задуматься о создании платформы, где можно было бы регистрировать и обучать волонтеров. Это может привести к появлению «волонтеров широкого профиля», которые могли бы проводить экологические акции, помогать одиноким пенсионерам, в том числе в организации их досуга, инвалидам, участвовать в проектах благоустройства территорий, заботиться о животных. Или даже работать вместе со спасателями во время стихийных бедствий или других чрезвычайных происшествий.

«В Рязанской области волонтерский центр открылся 26 марта. К добровольческому движению присоединились депутаты всех уровней, члены партии, сторонники и молодогвардейцы. Активисты не прекращали свою деятельность по оказанию помощи землякам и после снятия карантинных ограничений, – рассказала руководитель волонтерского центра «Единой России», заместитель секретаря регионального отделения партии Елена Волкова. – На телефон горячей линии поступали просьбы о содействии в самых разных вопросах, и звонки продолжаются».

Она отметила, что реализуются новые формы поддержки жителей. Например, в Шиловском районе к движению подключились волонтеры «серебряного возраста». Люди старшего поколения решили не оставаться в стороне от общественной жизни и помогают тем, кому труднее. В частности, оказывают психологическую поддержку по телефону, что приобретает особое значение в период пандемии.

Сегодня эпидемиологическая ситуация в Рязанской области складывается непростая. «По-прежнему действуют ограничительные меры, поэтому мы продолжаем деятельность волонтерского центра. В первую очередь, добровольцы сконцентрируются на помощи тем, кто нуждается в ней больше всего – представителям старшего поколения, людям, оказавшимся в группе риска, медицинским работникам. Конечно же, мы будем стараться помочь всем, кто обратится к нам за поддержкой», – добавила Елена Волкова.

По ее мнению, волонтерская деятельность в Рязанской области будет продолжать развиваться и после пандемии. «Потребность в добрых делах и помощи не исчезнет, так что волонтерство останется востребованным», – считает заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

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