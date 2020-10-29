В Рязанской области вновь прибавилось больше 100 заболевших коронавирусом

29 октября в Рязанской области стало известно еще о 101 случае заражения коронавирусом. Статистику опубликовала оперативная рабочая группа.

Всего с начала пандемии в регионе положительными оказались 10519 тестов на COVID-19.

Если верить официальным данным, перенесли инфекцию и выписались за минувшие сутки еще 69 человек. Число летальных исходов не изменилось, что, в прочем, не означает отсутствия умерших людей с подтвержденным COVID-19, так как в жертвы пандемии у нас записывают через определенное время - по результатам экспертиз.