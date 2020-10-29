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В Рязанской области вновь сбили человека на пешеходном переходе

Пострадавшего госпитализировали. Полиция опубликовала фото с места ДТП
Источник:kp.ru
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Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Очередное ДТП на пешеходном переходе случилось в Рязанской области. В городе Скопин сбили 48-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершила 49-летняя жительница Скопинского района на автомобиле Renault Logan.

Судя по повреждениям автомобиля, сильным ударом мужчину закинуло на капот и на лобовое стекло, которое разбилось. Пострадавший с неназванными пока травами госпитализирован. Проводится проверка.

Всего по региону в трех ДТП за сутки пострадали три человека.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

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