В Рязанской области вновь сбили человека на пешеходном переходе

Фото: УМВД по Рязанской области.

Очередное ДТП на пешеходном переходе случилось в Рязанской области. В городе Скопин сбили 48-летнего мужчину.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершила 49-летняя жительница Скопинского района на автомобиле Renault Logan.

Судя по повреждениям автомобиля, сильным ударом мужчину закинуло на капот и на лобовое стекло, которое разбилось. Пострадавший с неназванными пока травами госпитализирован. Проводится проверка.

Всего по региону в трех ДТП за сутки пострадали три человека.