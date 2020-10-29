На Касимовском шоссе благоустраивают сквер

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В Рязани на Касимовском шоссе (в районе перекрестка с улицей Тимуровцев) приступили к благоустройству сквера. Работы проходят по проекту местных инициатив, победившему в городском и областном отборе.

«В текущем году реализуется первый этап благоустройства территории зеленой зоны», - сообщает пресс-служба горадминистрации.

В будущем сквере расчистят поросль, организуют пешеходный спуск, площадку для выгула собак, установят уличное освещение.

Активисты ТОС «Квартал Б микрорайона Песочня» ежедневно контролируют работу подрядчика. Чтобы продолжить благоустройство в 2021 году, они намерены вновь подать заявку на участие в программе.

«Сквер нам важен, в первую очередь, как зона тихого, прогулочного отдыха с сохранением зеленых насаждений, освещением, комфортным в удовольствие прогулкам в сквере», - говорит руководитель инициативной группы жителей Людмила Спицына.

Справка «КП»

Администрация Рязани приглашает проконсультироваться по вопросам участия в программе поддержки местных инициатив со специалистами управления общественных отношений по телефонам: 8 (4912) 95-69-16, 95-69-15.