Приземление самолета с ФК «Рязань» на острове Сахалин сняли на видео

Бортпроводница Маргарита справилась со своей работой на отлично.

Рано утром 29 октября футбольный клуб «Рязань» прилетел на остров Сахалин в аэропорт «Хомутово». Как говорят сами игроки, полет прошел нормально – минимум турбулентности, максимум досуга. Авиакомпания предоставила пассажирам бесплатный просмотр кинофильмов.

По прилету, в аэропорту «Хомутово имение Чехова», игроков рязанской команды дружно встретил кордон из Роспотребнадзора. Но спортсмены не застоялись, и быстро вышли за пределы аэропорта.

Напомним, матч между ФК «Сахалин « и ФК «Рязань» начнется в 11:00 по московскому времени.

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