Нефтепереработчики и экологи обсудили сценарии дальнейшего взаимодействия

Рязанская нефтеперерабатывающая компания и Российское экологическое общество провели в режиме видеоконференции круглый стол. Во время встречи стороны обсудили взаимодействие по реализации экологических проектов «Роснефти» в Рязанской области.

В частности, во время дискуссии стороны рассмотрели основные технологические параметры проекта «Реконструкция установки АВТ-2 под процесс Висбрекинга» в РНПК. Данный проект является важным шагом, направленным на повышение экологичности процессов нефтепереработки предприятия.

Представители РНПК рассказали, что установка будет оснащена системой автоматического контроля выбросов. В круглосуточном режиме она станет контролировать все производственные режимы и вести мониторинг окружающей среды с возможностью передачи информации в профильные службы Рязанской НПК и государственные учреждения.

Новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, а также снизит нагрузку на окружающую среду благодаря применению ряда современных технологических решений.

По итогам обсуждения РНПК и РЭО договорились о совместном мониторинге этапов реконструкции и, в частности, ее воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

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НК «Роснефть» проводит самую масштабную программу по модернизации нефтеперерабатывающих мощностей в России с инвестициями в 1,4 трлн рублей. Программа включает свыше 50 проектов строительства и реконструкции основных технологических установок. Программа модернизации НПЗ Роснефти направлена на значительное повышение глубины переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных и экологичных видов моторных топлив.

Забота об экологии и окружающей среде – приоритетная задача НК «Роснефть» во всех сферах ее деятельности. Согласно стратегии «Роснефть-2022», компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности.

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