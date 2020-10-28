На рязанской ярмарке обнаружили продукты без сопроводительных документов

На всю продукцию должна быть соответствующая документация. Фото: архив "КП"-Рязань".

24 октября специалисты Россельхознадзора провели проверку на ярмарке возле Центрального рынка. И, как сообщает сайт ведомства, нашли мед и мясо птицы, на которые не было документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов.

В отношении всех виновников возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, что самое для них неприятное, им необходимо будет утилизировать товар.

Ранее мы писали о том, что молочные продукты, произведенные в селе Заокское Рязанского района, не являются результатом переработки молока из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) селян. Такой вывод тогда сделали сделали сотрудники Россельхознадзора.