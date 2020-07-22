2020-07-22T13:03:24+03:00
Общество

Рязанский Россельхознадзор: «Молочка» из ЛПХ села Заокское – фальсификат

Это удалось определить с помощью системы «Меркурий». Не совпали объемы молока и готовой продукции
Антон ВОХЕЧ
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Село Заокское как раз и разбогатело за счет молочной продукции. Но видно жадность обуяла его обитателей.Село Заокское как раз и разбогатело за счет молочной продукции. Но видно жадность обуяла его обитателей.Фото: Павел АВЕРИН
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Молочные продукты, произведенные в селе Заокское Рязанского района, не являются результатом переработки молока из личных подсобных хозяйств (ЛПХ) селян. Такой вывод сделали сотрудники Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В сообщении говорится о том, что в Заокском около сотни жителей в ЛПХ имеют по одной-две коровы. Благодаря системе «Меркурий» удалось выявить, что сотрудниками государственной «Рязанской райветстанции» оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на значительные объемы молочной продукции, но без указания конкретного адреса изготовителя и сырья, используемого при производстве.

«Меркурий» вычислил, что выработка такого количества готовой продукции невозможна из сырого молока, получаемого исключительно от коров, содержащихся в ЛПХ. А это свидетельствует об использовании для производства пищевой продукции сырья неизвестного происхождения. Уже возбуждены дела об административных правонарушениях.

По неподтвержденным пока данным, в соседнем селе Шумашь имеется производственное помещение, где натуральное молоко «делают» из сухой смеси. Эту ситуацию прокомментировал сотрудник Росельхознадзора:

- Действительно по адресу: улица Центральная, 111 имеется производственное помещение. Однако там изготавливают продукцию, на которой четко написано, что используется заменитель молочного жира растительного происхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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