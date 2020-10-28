В спальном районе Рязани произошла серьезная авария на водопроводе

Море разливанное... Фото: Роман Шаронов.

28 октября после полудня переполошилась половина спального района - Дашково-Песочни. Водные потоки, растекающиеся по асфальту, были столь мощные, что люди понимали - как минимум ближайшие сутки в их квартирах воды не будет. Сайт горадминистрации официально подтвердил, что в районе дома №22 по улице Зубковой произошла авария на водопроводе.

Специалисты МП «Водоканал города Рязани» приступили к восстановительным работам. Как уверяют в управлении энергетики и ЖКХ, аварию устранят до 01.00 29 октября.

Ряд жилых домов отключены от водоснабжения. Как сообщают в МП «Водоканал», подвоз технической воды будет организован с 18.00 в районе домов №№21, 21 корп. 2 по улице Зубковой.

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