Власти Рязани встретились-таки с жильцами аварийного дома в Строителе

Эдуард Алтунин беседует с жильцами аварийного дома. Фото: сайт горадмиистрации.

Чиновники горадминистрации Рязани встретились 26 октября с жильцами аварийного дома в поселке Строитель. Встреча была организована после рабочего визита в Рязань члена Центрального штаба ОНФ Светланы Калининой.

К людям приехали представители управления энергетики и ЖКХ, управления общественных отношений и депутаты. Была проведена разъяснительная работа. Всех собственников помещений дома пригласили на консультацию в управление энергетики и ЖКХ, а также предложили совместно со специалистами осмотреть комнаты в маневренном фонде.

Подчеркнем, что по вопросам предоставления маневренного фонда можно проконсультироваться в управлении энергетики и ЖКХ по адресу г. Рязань ул. Пожалостина, д. 27, каб. 4, телефон: 27-35-73. По признанию малоимущими для постановки на очередь – кабинет 1.

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