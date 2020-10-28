22 машины «скорых» передали рязанским больницам

28 октября медицинским учреждениям Рязанской области передали 22 автомобиля скорой помощи.

- Многие из них обладают повышенной проходимостью, что особенно пригодится в зимний период времени. Это значит, что жители самых отдаленных населенных пунктов не останутся без своевременной помощи медиков, - заявил губернатор Николай Любимов на церемонии передачи ключей.

По его словам, машины куплены на деньги, выделенные Правительством РФ. Пять из них пополнили автопарк Рязанской городской станции скорой помощи. Некоторые переданы областным больницам. Остальные отправятся в разные точки региона: Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы