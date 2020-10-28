Ночью в Рязани температура упадет до отрицательных значений

Опубликован прогноз погоды для Рязанской области на 29 октября. По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на четверг температура опустится до отрицательных значений. В темное время суток по области -3…+2 градуса, днем ожидается +5…+10 градусов.

Осадков в четверг не предвидится. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Стоит отметить, что по состоянию на 28-е число нынешний октябрь получается самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура пока +10,3 градуса, что на +4,4 градуса выше нормы.