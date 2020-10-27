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В Рязани здание бывшего кинотеатра передали военно-патриотическому центру

Правда, срок аренды пока совсем небольшой
Источник:kp.ru
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Во вторник, 27 октября, состоялось очередное заседание Рязанской городской Думы. Одним из рассмотренных вопросов стала передача здания бывшего кинотеатра «Родина». Здание площадью около полутора тысяч квадратных метров передадут государственному военно-патриотическому центру на безвозмездной основе. Срок аренды составит 11 месяцев.

Сообщается, что помещения бывшего кинотеатра планируют использовать для проведения различных мероприятий, в том числе гражданской и военно-патриотической направленности.

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