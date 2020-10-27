В Рязани здание бывшего кинотеатра передали военно-патриотическому центру

Во вторник, 27 октября, состоялось очередное заседание Рязанской городской Думы. Одним из рассмотренных вопросов стала передача здания бывшего кинотеатра «Родина». Здание площадью около полутора тысяч квадратных метров передадут государственному военно-патриотическому центру на безвозмездной основе. Срок аренды составит 11 месяцев.

Сообщается, что помещения бывшего кинотеатра планируют использовать для проведения различных мероприятий, в том числе гражданской и военно-патриотической направленности.