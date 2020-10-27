Алексей Пивоваров провел в Рязани съемки нового выпуска «Редакции»

Фото: "Новая газета".

27 октября известный российский журналист Алексей Пивоваров побывал в Рязани, где прошли съемники нового выпуска популярного Youtube-канала «Редакция».

В частности в областном центре съемочная группа побывала в гостях у рязанского выпуска «Новой газеты». По словам сотрудников издания, столичный гость обсудил с главным редактором Алексеем Фроловым самые «болевые точки» Рязани.

«Услышанное впечатлило Пивоварова, как и увиденный в редакции «Новой» работающий компьютер выпуска начала века и талисман нашего офиса – «фанерный Путин», - поделились наши коллеги.

В разговоре с нашим корреспондентом Алексей Фролов уточнил, что пока его просили не раскрывать тему сюжета, однако уточнил, что она никак не связана с неприятным запахом рязанского воздуха.

Фото: "Новая газета".

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