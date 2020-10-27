В Рязанской области 18 учреждений ушли на полную самоизоляцию

В Рязанской области в режиме полной самоизоляции находятся 18 социальных учреждений, сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, предусмотрен сменный режим работы для персонала – по 14 суток с проживанием.

При заступлении на смену все сотрудники домов-интернатов и других профильных учреждений проходят обследование и тестирование на COVID-19.

— Полностью исключены контакты с внешним миром. Все организовано таким образом, чтобы максимально предотвратить проникновение коронавируса, — отметил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец.

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