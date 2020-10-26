Появились подробности ДТП с автобусами на улице Гагарина

Водитель красного ПАЗика поступил гораздо благороднее сбежавшего коллеги. Фото: Павел АВЕРИН

Несколько часов назад мы писали, как около полудня 26 октября на улице Гагарина коммерческий автобус («красный») на скорости влетел в дерево. Пресс-служба ГИБДД рассказала подробности происшедшего.

Все случилось вблизи дома 65 по улице Гагарина. 45-летний рязанец, управляя автобусом «ПАЗ» (белого цвета) при перестроении создал помеху для движения двигавшемуся в попутном направлении подобному автобусу красного цвета. 29-летний водитель которого был вынужден съехать на газон и наехать на дерево.

56-летняя пассажирка автобуса «ПАЗ» красного цвета получила телесные повреждения. Пострадавшей оказана медицинская помощь. Самое интересное: после инцидента 45-летний водитель автобуса белого цвета скрылся с места происшествия.

В короткие сроки его нашли - теперь ему грозит административное наказание.

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