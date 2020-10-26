На улице Гагарина коммерческий автобус влетел в дерево

Около полудня 26 октября на улице Гагарина коммерческий автобус («красный») на скорости влетел в дерево. Видео с последствиями дорожно-транспортного происшествия появилось в паблике «Подслушано у водителей в Рязани».

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

В настоящее время сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области устанавливают все обстоятельства случившегося.

Подробности происшествия уточняются.

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