Народный учитель России Филиппова контролирует работы на рязанской аллее

Работы идут полным ходом. Фото: сайт горадминистрации.

Асфальтоукладочные работы на основной пешеходной дорожке проводятся на Севастопольской аллее. Процесс контролирует Дирекция благоустройства города, Совет аллеи во главе с Народным учителем России Екатериной Филипповой. На улице Черновицкой в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда» продолжаются работы по благоустройству.

В ближайшие дни подрядчик планирует полностью заасфальтировать главную и примыкающие дорожки. На сегодняшний день уже установлен 21 столб освещения - вопрос подключения сетей решается.

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