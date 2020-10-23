При поддержке РНПК рязанские школьники провели уборку в парке музея Петра Семенова-Тян-Шанского

Фото: РНПК.

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», активисты детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы №47 совершили экспедицию в село Гремячка, где располагается музей знаменитого ботаника и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского. Тридцать школьников общими усилиями провели работы по уборке парка дома-усадьбы, затем посетили залы музея, где хранятся исторические фото и документы нашего земляка - великого путешественника Рязанщины, прогулялись по местным окрестностям. Поддержка поездки для школьников стала очередным мероприятием АО «РНПК» в рамках программы по охране окружающей среды в 2020 году.

В ходе работ волонтеры собрали листву с газона парка, который они же высаживали в 2013 году, реализуя проект по восстановлению парка, а также навели порядок на территории вокруг музея.

«Осенние работы очень важны, так как в парке нужно очищать газон от листвы, чтобы трава не гнила, - говорит один из руководителей клуба «Хозяин Мещеры». - Осуществлять уход за территорией парка одному садовнику трудно, а мы всегда рады помочь. Нам повезло, что наши экспедиции многие годы поддерживает Рязанская НПК, благодаря которой мы уже совершили много добрых и очень важных акций в деле экологического просвещения детей и надеемся продолжать также плодотворно сотрудничать и дальше».

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