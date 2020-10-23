Для пожилых рязанцев вновь продлили режим самоизоляции

В Рязанской области до 9 ноября продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет определенные заболевания. Последние медики выделили как наиболее опасные при заражении коронавирусной инфекцией.

В число болезней, требующих режима самоизоляции, входят:

- сахарный диабет;

- болезни органов дыхания, в том числе и астма;

- некоторые болезни системы кровообращения;

- хроническая болезнь почек;

- новообразования;

- лейкозы;

- СПИД;

- туберкулез.

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