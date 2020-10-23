Рязанская пенсионерка расплодила в однокомнатной квартире 30 кошек.
В Рязани пожилая женщина поселила в однокомнатной квартире около 30 кошек, чем изрядно насолила соседям, сообщает Служба по контролю за безнадзорными животными.
По словам волонтеров, пенсионерка подбирала и помогала животным, лечила их и кастрировала. Но в какой-то момент она потеряла контроль над ситуацией, здоровье подвело, денег на кастрацию кошек не осталось. В результате в «однушке» развелось огромное количество животных.
Десять котов и кошек пенсионерка может оставить у себя.
Естественно, такое соседство жильцов не устраивает, и они грозятся сделать все, чтобы выселить женщину.
Волонтеры обращаются к рязанцам за любой помощью, нужны: корма, передержка, кастрации и так далее.
Из 30 кошек женщина готова оставить у себя десять – пожилых и кастрированных, а вот остальным нужен новый дом.
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