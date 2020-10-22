В пятницу в Рязани потеплеет до 15 градусов

В пятницу, 23 октября, в Рязани ожидается облачная погода. Ночью и днем дождь. Ветер юго-западный, порывами до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +10...+15°С.

Кроме того, по прогнозам регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанского региона останутся в норме.

«Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая», - говорится в сообщении ведомства.

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