Из-за выплаты ветерану в Рязанской области устроили судебную эпопею

В Рязанской области из-за выплаты ветерану Великой Отечественной войны развернулась судебная эпопея. Житель Кадомского района – 89-летний дедушка – хотел получить 10 тысяч рублей ко Дню Победы, но все оказалось не так-то просто.

Речь идет о ежегодной выплате, учрежденной указом президента 2019 года. Сначала ветерану пришлось доказывать, что он имеет право на деньги, и Сасовский районный суд это право подтвердил. Затем пенсионный фонд обратился в Рязанский областной суд с апелляцией и выиграл.

Тогда в ситуацию вмешался прокурор региона. После его кассационного представления Второй кассационный суд оставил в силе решение первой инстанции.

- Прокуратурой контролируется исполнение решения суда, - сообщает ее пресс-служба.