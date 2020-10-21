В новой школе искусств в Рязани вскрылось множество недостатков

Школа искусств №2 в Недостоеве. Фото: администрация Рязани.

21 октября в Рязани руководители горадминистрации нагрянули в школу искусств микрорайона Недостоево. Объект сдан в 2018 году, и за это время там обнаружился целый ряд недостатков.

Даже дожди становятся испытанием: в некоторых помещениях протекает потолок, а в подвале собирается вода. Глава администрации Елена Сорокина провела осмотр и после него отметила, что в спортзале плохо работает вентиляция, а на сцене актового зала деформировалось напольное покрытие.

- Также есть дефекты козырька над входом в школу, его необходимо отремонтировать. На прилегающей территории в трех местах «проседает» асфальт, - сказала градоначальница .

Представитель подрядчика пообещал принять меры. Сорокина заявила, что, если с устранением недостатков возникнут проблемы, власти готовы идти в суд.