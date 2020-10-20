В среду на 14 улицах Рязани отключат электричество

21 октября на 14 рязанских улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.

В понедельник с 09:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:

- улица Ленпоселок (Канищево), дома с 1 по 31, д. 35, дома с 38 по 73;

- улица Дорожная (Канищево), дома с 1 по 18, д. 22, д. 24а, дома с 21 по 41 (нечетная сторона);

- улица Советская (Канищево), дома с 1 по 77;

- улица Новая (Московский район), дома с 1 по 5;

- улица Колхозная (Канищево), дома с 1 по 53а;

- улица Интернациональная, д. 5;

- улица Хрюкина, дома с 1 по 70;

- улица Вишневый переулок, дома с 1 по 15;

- улица 1 Мая, дома с 1 по 77;

- улица Сенной переулок, дома с 1 по 18, д. 10, д. 12;

- улица Луговая, дома с 1 по 48;

- улица Свободы (Московский район), дома с 1 по 140;

- улица Семчин Лоск, д. 5, д. 9;

- улица Преображенская, ТСН «Красная горка».

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