В среду на 14 улицах Рязани отключат электричество

21 октября на 14 рязанских улицах отключат электричество из-за опиловки деревьев, сообщает пресс-служба городской администрации.
В понедельник с 09:00 до 16:30 света не будет по следующим адресам:
- улица Ленпоселок (Канищево), дома с 1 по 31, д. 35, дома с 38 по 73;
- улица Дорожная (Канищево), дома с 1 по 18, д. 22, д. 24а, дома с 21 по 41 (нечетная сторона);
- улица Советская (Канищево), дома с 1 по 77;
- улица Новая (Московский район), дома с 1 по 5;
- улица Колхозная (Канищево), дома с 1 по 53а;
- улица Интернациональная, д. 5;
- улица Хрюкина, дома с 1 по 70;
- улица Вишневый переулок, дома с 1 по 15;
- улица 1 Мая, дома с 1 по 77;
- улица Сенной переулок, дома с 1 по 18, д. 10, д. 12;
- улица Луговая, дома с 1 по 48;
- улица Свободы (Московский район), дома с 1 по 140;
- улица Семчин Лоск, д. 5, д. 9;
- улица Преображенская, ТСН «Красная горка».
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