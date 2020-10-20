Рязанцы пожаловались на огромные очереди в больнице №10. Фотографию из медучреждения выложили в НРВК.

«Толпа людей, пожилые, врачей нет, сотрудница регистратуры орет, опять все карточки потеряли! Гоняют стариков из угла в угол, бедные, не знают уже в какую дверь ломиться, и где очередь стоять. Такой бардак! Раньше такого не было. Где все врачи? Почему такие очереди? Эй, оптимизаторы?!», - написал анонимный автор.

По его словам, несмотря на коронавирус, в больнице не соблюдается социальная дистанция – «пожилых людей в больнице набивают как селедок в бочку».

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