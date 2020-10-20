«Пьяный лес» в Рязанской области сделают памятником природы

Необычный лесной участок в Шиловском районе станет памятником природы.

«Пьяному лесу» в Шиловском районе придадут статус памятника природы областного значения, но официально назовут его «Заколдованным…». Особо охраняемой природной территорией сделают 5 гектаров земель лесного фонда близ села Тырново.

Напомним, диковинное место в рязанской глубинке известно тем, что деревья здесь растут не строго вверх, а изгибаются, будто паруса под порывами ветра.

В проекте постановления на сайте регионального правительства обозначены границы памятника природы. Ограничения, которые будут действовать внутри них, определят в паспорте объекта.

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