Мэрия предупредила рязанцев об ухудшении погоды

В ближайшие часы на территории Рязани возможно усилятся порывы западного ветра до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Такая погода сохранится до конца суток 20 сентября.

Администрация Рязани обращается к жителям областного центра с просьбой быть внимательными.

«Из-за ветра возможно падение шатких конструкций, деревьев, а также повреждение линий электропередачи. Пешеходам следует быть осторожными, а водителям аккуратнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

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