В Рязани пройдет региональный форум для активной молодежи

Фото: Молодая Гвардия.

С 28 по 29 ноября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» пройдет региональный Молодежный форум «Гвардейск — 2020».

Организатором форума выступило региональное отделение «Молодой гвардия Единой России».

Форум объединит активных представителей молодежи Рязани.

Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет. Их ждут встречи с представителями органов законодательной власти, главами министерств и ведомств, представителями молодежных организаций, лидерами общественного мнения.

В программу мероприятия войдут мастер-классы, дискуссионные площадки по обмену опытом и обсуждение молодёжной политики, профессиональной траектории, молодежного самоуправления и личностного роста, спортивные и развлекательные мероприятия.

Желающим стать участником необходимо заполнить анкету на отправить на сайте https://forms.gle/umRKNtemguJuapgp9 и отправить ее до 15 ноября.

Для уточнения информации звоните по номеру 8-985-361-60-45 (пресс-служба регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России».