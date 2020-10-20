В Рязани скончалась телеоператор Наталья Андронова. Фото: ГТРК "Ока".

16 октября в Рязани скончалась первый студийный телеоператор-женщина Наталья Андронова, сообщает ГТРК «Ока».

В 1987 году Наталья Александровна и еще несколько рязанских энтузиастов, пришли из Радиотехнического института в комитет по телевидению и радиовещанию, с горячим желанием создать телестудию. И у них получилось. Первые годы Рязань вещала сразу на три области.

«Наталья Андронова 33 года смотрела на мир через камеру. Ее лицо не известно широкой публике, но именно ее глазами зрители видели многие происходившие события. Она та, кто писал теле-летопись региона. Наталья Андронова сняла десятки фильмов и сотни телепередач», - говорится в сообщении.

Коллектив телекомпании выражает соболезнования родным и близким покойной.

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