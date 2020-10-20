За сутки в рязанских больницах еще четырех пациентов, зараженных коронавирусом, отправили на ИВЛ

Последние новости по больным коронавирусом в Рязани на 20 октября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На утро 20 октября в больницах Рязанской области находится 310 человек, зараженных коронавирусом, сообщает оперативная группа. Это на четыре человека больше, чем сутками ранее. Из них четыре ребенка.

Состояние 79 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 195 пациентов - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 36 (+4) человек, из них 22 (+4) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме. Они находятся на карантине и лечатся на дому под постоянным наблюдением врачей.

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