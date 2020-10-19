В рязанском райцентре 30-тонный бункер с горохом обрушился на вагоны. Фото: издательство "Пресса".
Днем 18 октября на предприятии АО «Ухоловохлебопродукт» тридцатитонный бункер с горохом обвалился на два вагона, стоящие под загрузку, сообщает издательство «Пресса».
По словам директора предприятия Николая Кондрашова, во время происшествия никто из людей не пострадал.
— Главное, что нет жертв! По каким причинам случилось обрушение, и какие финансовые потери - будут разбираться уже приглашенные специалисты. На данный момент сложно дать оценку ущербу.
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