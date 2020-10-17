География коронавируса: Скопин уходит в отрыв

Опергруппа рассказала о географии распространения коронавируса в Рязанской области по состоянию на 17 октября. Из 87 положительных тестов на COVID-19 за минувшие сутки 40 выявлено в Рязани. В Скопине, который идет вторым по числу заболевших, прибавилось восемь заболевших, и отрыв от остальных населенных пунктов увеличился.

В Касимове стало известно еще о пяти случаях заражения, в Чучкове – о четырех, в Шилове и Михайлове – о трех.

С полной статистикой по населенным пунктам можете ознакомиться по ссылке. Ниже приводим те из них, где произошли изменения по сравнению с 16 октября:

- Рязань - 4922 случая с начала пандемии (+40);

- Рязанский район – 430 (+4) (Высокое – 7 (+1), Коростово – 5 (+1), Мушковатово – 2 (+1), Никольское – 2 (+1));

- Скопин – 269 (+8);

- Ряжск – 254 (+2);

- Рыбное – 235 (+1);

- Касимов – 228 (+5);

- Шиловский район – 166 (+1) (Лесной – 52 (+1));

- Новомичуринск – 165 (+1);

- Скопинский район – 161(+3) (Успенское – 12 (+2), Свинушки – 7 (+1));

- Рыбновский район – 153 (+1) (Пощупово – 22 (+1));

- Касимовский район – 149 (+2) (Подлипки – 13 (+1), Лашма – 7 (+1));

- Клепиковский район – 148 (+2) (Тума – 57 (+2));

- Шилово – 117 (+3) ;

- Михайлов – 100 (+3);

- Александро-Невский – 88 (+2)

- Старожиловский район – 66 (+1) (Истье – 15 (+1));

- Сараи – 58 (+1);

- Старожилово – 57 (+1);

- Шацк – 48 (+1);

- Чучково – 45 (+4);

- Путятинский район – 35 (+1) (Глебово – 3 (+1)).