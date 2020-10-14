Границы новой парковой зоны в Дягилево будут расширяться

Фото: Рязанская городская Дума.

Глава муниципального образования Юлия Рокотянская неоднократно встречалась с жителями военного городка и обсуждала с активистами планы по развитию парковой территории. Она поддержала жителей, решивших сохранить зеленую зону и увеличить ее площадь.

24 сентября 2020 года решением Рязанской городской Думы были утверждены первые изменения в Генеральный план в отношении пяти земельных участков в районе улиц Белякова и Забайкальской, общей площадью около 2,6 га. Их перевели из зоны застройки индивидуальными жилыми домами и зоны спортивных комплексов и сооружений в зону городских парков, скверов и бульваров.

Сейчас назначена дата публичных слушаний по вопросу изменений в Генплан в отношении следующих участков в районе улиц Забайкальской и Белякова. Соответствующее постановление главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Юлии Рокотянской опубликовано в газете «Рязанские ведомости» №79(5883) от 14.10.2020 года. Речь идет об изменении функционального зонирования. Данный участок площадью более 9 тыс. кв. метров расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами, а также в шумовой зоне аэродрома Дягилево. Участок планируется перевести в зону городских парков, скверов и бульваров.

После внесения изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки по многочисленным обращениям жителей будет сформирована большая парковая зона. Это позволит увеличить площадь городских парков и скверов и в 2020 году достигнуть показателя обеспеченности зелеными насаждениями - 16 кв. метров на человека.

Публичные слушания состоятся 11 ноября 2020 года в 18 часов по адресу: г. Рязань, ул. Введенская, д. 107, каб. 219.