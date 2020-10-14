Скончалась ведущий профессор Рязанского медуниверситета Динара Узбекова.

13 октября в Рязани скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с курсом фармации Динара Галиевна Узбекова. Об этом сообщает РязГМУ.

ДОСЬЕ «КП»

Динара Галиевна Узбекова родилась Альметьевске (Татарстан) в 1933 году.

После окончания школы (с серебряной медалью) в 1951 году поступила на лечебный факультет Ставропольского медицинского института.

В 1952 году в связи с переездом родителей в Рязань, перевелась на 2-й курс РМИ имени академика И.П. Павлова. В 1957 году окончила с отличием институт.

С 1993 до 2008 год Узбекова – профессор кафедры фармакологии с курсом фармакотерапии ФПДО, с 2008 по 2010 гг. она заведует кафедрой, с 2010 года является профессором кафедры фармакологии с курсом фармации ФДПО.

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