Из-за коронавируса в Рязани ввели ограничительные меры для кинотеатров

Введение в Рязанской области режима повышенной готовности напрямую коснулось кинотеатры, театры, цирк и другие учреждения культуры. Они продолжат работать, но уже с загрузкой залов на 30% вместо 50%, как сейчас. Об этом 13 октября в прямом эфире заявил губернатор Николай Любимов.

Напомним, с 13 октября в Рязанской области ввели режим повышенной готовности. Всех граждан в возрасте от 65 лет обязали соблюдать режим самоизоляции, а работодателям рекомендовано перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.

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