Из-за коронавируса в Рязани работодателям рекомендовано вернуться на удаленку

Рязанским работодателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы часть сотрудников, в первую очередь из группы риска. Об этом в прямом эфире заявил губернатор Николай Любимов.

Напомним, с 13 октября в регионе ввели режим повышенной готовности, который предусматривает ряд ограничительных мер. В частности, для пожилых граждан ввели обязательный режим самоизоляции (читать подробнее).

Кроме того, ограничительные меры коснулись работы кинотеатров, театров, цирка и других учреждений культуры (читать подробнее).

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